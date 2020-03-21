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На автомобиле обители: В Луцке монахи предлагают подвозить медиков на работу

На автомобиле обители: В Луцке монахи предлагают подвозить медиков на работу
12:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с ограничениями на движение транспорта в Луцке монахи предложили подвозить медиков на роботу на их автомобиле обители.

В Луцке монахи Жидичинского монастыря Святого Николая Чудотворца предложили городскому совету перевозить медработников на работу в автомобиле, принадлежащем обители.

Об этом сообщил декан монастырей епархии архимандрит Константин Марченко.

"Поскольку в Луцке на время карантина не будет курсировать общественный транспорт и невозможным междугородное сообщение, насельники монастыря своим транспортом организовали проезд для медработников коммунального предприятия "Луцкий центр первичной медицинской помощи № 1",- сообщил архимандрит Константин.

В Харькове медиков на роботу будут подвозить школьными автобусами

По его словам, в монастыре ежедневно звучит молитва, акафист святителю Николаю Чудотворцу в центральном храме обители и в двух скитах.

Напомним:

В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. У одного мужчины медики отобрали анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.

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Украина, Луцк, Транспорт, Медики, Карантин, Коронавирус.
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