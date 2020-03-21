В Харькове медиков на роботу будут подвозить школьными автобусами

Новости Украины:В связи с ограничениями на движение транспорта по всей Украине в Харькове медиков будут подвозить на работу школьными автобусами.

На Харьковщине медиков будут подвозить к работе школьными автобусами, а работников критической инфраструктуры уже доставляют организовано транспортом.

Об этом сообщил на пресс конференции председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Мы будем помогать в организации подвоза медиков и помогаем уже. Мы привлекаем бизнес и волонтеров. Привлекаем автобусы, которые используются для школьных перевозок", - сказал Кучер.

По его информации, с предприятиями объектов критической инфраструктуры подвоз граждан уже отработан полностью.

"Есть объекты критической инфраструктуры, где обязательно должны присутствовать люди. Их перевозки отработаны с предприятиями на все 100%. Не в публичном, общественном транспорте, а именно на транспорте, организованном самими предприятиями. На сегодняшний день это 50 автобусов", - отметил он.

Сейчас подвоз медицинского персонала осуществляется силами самих медицинских учреждений и с участием бизнеса.

По словам директора Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрия Кухара, одна служба такси ONTaxi обратилась в заведение с предложением подвоза медперсонала.

"Мы уже разрабатываем маршруты или точки, пока по городу Харькову. Будем группировать людей по 4 человека и подвозить на такси. Как на работу, так, пожалуй, и с работы", - сказал Кухар. Также, по его словам, работники, имеющие личные машины, подвозят коллег. Также задействованы две машины больницы.

"И еще одно, мы продумали вопрос, чтобы при необходимости человек мог находиться в больнице, отдыхать, питаться. Все это решено. Также мы сейчас немножко меняем графики дежурства", - сказал Кухар.

Также продолжается организационная работа по подвозу медиков из сел на работу в районах, прорабатываются адреса и маршруты.

Напомним: