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В Черновцах введут обязательный масочный режим

В Черновцах введут обязательный масочный режим
11:42 Сегодня Телеграф УНН Фото:cv.dsns.gov.ua

Новости Украины:В связи сраспространением коронавируса власти в Черновцах вводят обязательный масочный режим.

С понедельника в Черновцах вводят масочный режим на объектах, оставшихся работать.

Об этом в своем видеообращении сказал мэр Черновцов Алексей Каспрук. 

"С понедельника принято решение о введении обязательного масочного режима на тех объектах, которые остались работать... Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают — не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть — маски. Любые: самодельные, куплены. Есть немного времени подготовиться. Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять — мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности — начинается пошив масок, надо будет время", — сказал Алексей Каспрук. 

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Он добавил, что в понедельник будут контролировать, осуществляют ли масочный режим, и напомнил, что согласно законодательству и нового, и законов о защите населения от инфекционных болезней — решение органов местного самоуправления, государственных органов власти — являются обязательными для исполнения и те, кто их не выполняют в части противодействия борьбе с эпидемией — могут быть наказаны в административном или уголовном порядке.

Также Алексей Каспрук отметил, что маску можно сделать и из нескольких слоев старой футболки.

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Украина, Черновцы, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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