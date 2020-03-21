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Суббота, 21.03.2020
Условия карантина: Зеленский обсудил онлайн трансляцию видеоуроков для учеников 5-11 классов
Условия карантина: Зеленский обсудил онлайн трансляцию видеоуроков для учеников 5-11 классов
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Условия карантина: Зеленский обсудил онлайн трансляцию видеоуроков для учеников 5-11 классов

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Условия карантина: Зеленский обсудил онлайн трансляцию видеоуроков для учеников 5-11 классов
15:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:president.gov.ua

Новости Украины:В связи с введенным карантином власти Украины планируют не лишать украинцев возможности обучения и собираются запустить масштабный проект.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителями украинских телеканалов реализацию на национальном телевидении масштабного образовательного проекта для учащихся 5-11 классов, обучающихся дома в связи с введением в стране карантина.

"Во время встречи глава государства отметил, что из-за ограничительных мер, введенные в стране с целью недопущения распространения коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение. Владимир Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время", - сообщает в пятницу пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что формат такого телевизионного проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родителям, дедушкам и бабушкам, которые остаются дома из-за карантина. 

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Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных.

Также они будут доступны в сети Интернет.

"Руководство украинских телеканалов поддержало инициативу президента о необходимости производства и запуска такого важного социального проекта, учитывая введение в Украине карантина", - отмечает в сообщении.

Напомним:

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Украина, Обучение, Образование, Карантин, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский, ОП, ОПУ.
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