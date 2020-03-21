Медики в Латвии зафиксировали уже 124 случая заражения коронавирусом

Новости мира:В Латвии врачи зарегистрировали 124 подтвержденных случай заболевания коронавирусом среди населения.

За последние сутки в Латвии сделали 1 241 тест на новый коронавирус, из которых 13 оказались положительными. Число инфицированных в стране достигло 124 человек.

Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в Twitter.

"1241 расследование было проведено накануне у лиц, подозреваемых на наличие Covid-19, и инфекция была подтверждена у 13 человек. На сегодняшний день в Латвии было проведено 4446 тестов на Covid-19, зафиксировано 124 случая Covid-19", - говорится в сообщении.

Латвийская служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.

Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим ЧС, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест и закрытие учебных учреждений. За соблюдением режима самоизоляции теми людьми, которые обязаны его соблюдать, следит полиция.

Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии было объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса Cоvid-19. Закрыты школы, вузы, многие предприятия и учреждения прекратили очное обслуживание клиентов.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении применить чрезвычайные военные полномочия, в частности, для помощи отдельным штатам и усиления координации в ответ на угрозы распространения коронавируса Covid-19.