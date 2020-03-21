Домашний режим для только прибывших украинцев: Кличко обратился к правительству (Видео)

Новости Украины:В связи с карантинной ситуацией в Украине мэр Киева обратился к Кабмину и Госпогранслужбе с просьбой об обеспечении домашнего режима для украинцев.

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров Украины и Государственную пограничную службу обеспечить домашний режим тех украинцев, которые прибывают в страну.

Об этом он сообщил на своем аккаунте в Фейсбуке.

"Отдельно хочу обратиться к правительству и пограничной службе. В эти дни, когда прибывают самолеты с украинцами из-за границы необходим суровый контроль за тем, чтобы эти люди находились 2 недели на домашнем режиме", - заявил Кличко в ходе срочного видеообращения в субботу.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.

Напомним: