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Домашний режим для только прибывших украинцев: Кличко обратился к правительству (Видео)

Домашний режим для только прибывших украинцев: Кличко обратился к правительству (Видео)
14:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В связи с карантинной ситуацией в Украине мэр Киева обратился к Кабмину и Госпогранслужбе с просьбой об обеспечении домашнего режима для украинцев.

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров Украины и Государственную пограничную службу обеспечить домашний режим тех украинцев, которые прибывают в страну. 

Об этом он сообщил на своем аккаунте в Фейсбуке.

"Отдельно хочу обратиться к правительству и пограничной службе. В эти дни, когда прибывают самолеты с украинцами из-за границы необходим суровый контроль за тем, чтобы эти люди находились 2 недели на домашнем режиме", - заявил Кличко в ходе срочного видеообращения в субботу.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.

Напомним:

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Виталий Кличко, Украина, Карантин, Брифинг, Заражение, Коронавирус.
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