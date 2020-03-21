Домашний режим для только прибывших украинцев: Кличко обратился к правительству (Видео)

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров Украины и Государственную пограничную службу обеспечить домашний режим тех украинцев, которые прибывают в страну.
Об этом он сообщил на своем аккаунте в Фейсбуке.
"Отдельно хочу обратиться к правительству и пограничной службе. В эти дни, когда прибывают самолеты с украинцами из-за границы необходим суровый контроль за тем, чтобы эти люди находились 2 недели на домашнем режиме", - заявил Кличко в ходе срочного видеообращения в субботу.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.
Напомним:
Первым инфицированным в Тернопольской области оказался священник, в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.
В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. У одного мужчины медики отобрали анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.
В связи с распространением коронавируса власти Кубы приняли решение закрыть границу для иностранцев.
В связи с распространением коронавируса власти Туниса приняли решение уйти на карантин.
В Нидерландах для людей пожилого возраста, больше других подверженных угрозе коронавирус, организовали час шопинга, в течение которого в супермаркеты будут пускать только их.