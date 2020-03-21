Опыт с COVID-19: На следующей неделе пройдет телемост украинских врачей с их коллегами из Китая

На следующей неделе состоится телемост китайских врачей с украинскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусом, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Обратился с просьбой предоставить нам практическую помощь в преодолении этой болезни", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.
Премьер отметил, что Китай любезно согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами.
"Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник. Искренне благодарен господину Сяньжуну и Китая за поддержку", - добавил он.
Напомним:
Первым инфицированным в Тернопольской области оказался священник, в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.
В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. У одного мужчины медики отобрали анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.
В связи с распространением коронавируса власти Кубы приняли решение закрыть границу для иностранцев.
В связи с распространением коронавируса власти Туниса приняли решение уйти на карантин.
В Нидерландах для людей пожилого возраста, больше других подверженных угрозе коронавирус, организовали час шопинга, в течение которого в супермаркеты будут пускать только их.