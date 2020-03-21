Карантинные меры: В Черновцах бетонными плитами заблокировали один из въездов в город (Фото)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса по Украине власти Черновцов приняли решение ограничить транспортное сообщение и блокировать оди из въездов в город.

В Черновцах с 20 марта правоохранители полностью перекрыли движение транспорта на въезде/выезде из города вблизи объездного кольца в селе Магала Новоселицкого района в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, такие нововведения предусмотрены распоряжением чиновника, которое он подписал 20 марта.

Согласно документу, с 20 марта патрульные полиции поручили полностью перекрыть движение транспорта на въезде/выезде из Черновцов.

Кроме того, начальнику городского коммунального предприятия "Миськшеп" поручено на время перекрытия установить строительные блоки с обеих сторон моста через Прут на ул. Сечевых Стрельцов и соответствующие дорожные знаки для объезда участка.

По словам мэра Черновцов, детям до 14-ти лет отныне запрещается выходить из дома без сопровождения родителей.

"Ребенок может выходить из дома исключительно с важной целью. Например, посещение врача. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол", – сообщил Каспрук.

Также городской председатель Черновцов сказал, что с понедельника, 23 марта в Черновцах будет запрещено проведение ремонтных и строительных работ. Кроме того, с понедельника в городе будет введен обязательный масочный режим. По словам чиновника, жители города, посещая действующие магазины, рынки или супермаркеты, должны обязательно надевать маски.

"В понедельник мы будем это контролировать. Хочу напомнить, что согласно законодательству, решения органов местного самоуправления, государственных органов власти является обязательным для выполнения, и за нарушение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность", – сказал Алексей Каспрук.

Напомним: