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В Украине за сутки в Минздрав поступило более 80 подозрений на коронавирус

В Украине за сутки в Минздрав поступило более 80 подозрений на коронавирус
12:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине за прошедние сутки почти на 80 человек прибавилось общее количество подозрений на заражение.

В Украине за сутки в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 531 сообщение", - отметили в ведомстве.

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Согласно данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро остается 47 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной болезни Covid-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

"За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве", - говорится в сообщении.

В настоящее время коронавирусная болезнь выявлена: в Черновицкой области - 25 случаев (один летальный, один - выздоровление), Житомирской - два случая (один летальный), Киевской - четыре случая, Донецкой - один случай, Днепропетровской - два случая, Ивано-Франковской - два случая (один летальный), Львовской - один случай, Тернопольской - один случай, Киеве - 9 случаев.

COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)

Отмечается, что исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним:

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Украина, Минздрав, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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