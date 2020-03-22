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Денисова: Состояние заключенного в РФ крымского татарина ухудшилось

Денисова: Состояние заключенного в РФ крымского татарина ухудшилось
10:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев не получает необходимой медпомощи.

Фигурант второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" крымчанин Сервер Мустафаев, незаконно удерживаемый в российском СИЗО, не получает необходимой медицинской помощи, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"У незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева с 19 марта повышенная температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает. Состояние здоровья Сервера Мустафаева ухудшилось - температура тела повысилась с 37,6 до 39,3, сухой кашель, сильную головную боль и слабость во всем теле", - написала Денисова на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

По словам Денисовой, Мустафаев обращался к администрации пенитенциарного учреждения о просьбой о предоставлении ему надлежащей медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не был установлен диагноз.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно провести полное медицинское обследование Сервера Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией. Также обеспечить предоставление квалифицированной врачебной помощи в условиях места несвободы в соответствии с международными стандартами оказания медицинской помощи лицам, которые находятся под стражей", - отметила Денисова.

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"Призываю представителей международных правозащитных организаций отреагировать на грубые нарушения Российской Федерацией прав незаконного содержимого гражданина Украины и максимально способствовать обеспечению основополагающего права на жизнь крымского татарина Сервера Мустафаева", - подытожила украинский омбудсмен.

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Все по теме:

Россия, Крым, СИЗО, Людмила Денисова, Сервер Мустафаев.
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