"Дела Хизб ут-Тахрир": Денисова просит Москалькову отреагировать на ухудшение состояния здоровья у двоих фигурантов

Новости Украины:У двоих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" обнаружили проблемы со здоровьем.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову отреагировать на ухудшение состояния здоровья фигуранта второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Эдема Смаилова и фигуранта второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова. Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook.

Денисова отметила, что Умеров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, имеет хронические проблемы с сердцем: он жалуется на сильную сердечную боль, которая усиливается в вечернее время, однако не получает надлежащей медицинской помощи.

"Длительное непредоставление лечения может привести к инфаркту. Тюремный врач-терапевт также подтвердил имеющееся заболевание сердца", - отметила она.

По словам омбудсмена, у Смаилова, который незаконно удерживается в одном из СИЗО в Ростовской области РФ, из-за ненадлежащих условий содержания обострился хронический гайморит. Вместе с тем администрацией пенитенциарного учреждения игнорируются его неоднократные обращения о предоставлении очков для зрения.

"Требую от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой надлежащего реагирования на нарушение прав граждан Украины и срочно принять меры для их восстановления. В частности, способствовать проведению полного медицинского обследования обоих граждан Украины и безотлагательно предоставить квалифицированную врачебную помощь", - подчеркнула она.

Денисова также призвала представителей международных правозащитных организаций и миссий принять соответствующие меры для восстановления прав незаконно удерживаемых граждан Украины и недопущения их нарушения.

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая - Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова. ФСБ инкриминирует им участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года в Крыму также были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к делу "Хизб ут-Тахрир".

15 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело по существу.

27 марта 2019 года в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали и арестовали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны и арестованы еще двое крымских татар, которых следователи также включили в производство этого уголовного дела. Кроме того, российские правоохранители объявили в розыск еще четырех крымских татар.

В отношении них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, адвокат Айдер Азаматов сообщил, что его подзащитному вернули лекарства лишь через три месяца.