Фигуранту "бахчисарайского дела" Ибрагимову вернули лекарства

Адвокат Айдер Азаматов сообщил, что его подзащитному вернули лекарства лишь через три месяца.

Только спустя три месяца после этапирования администрация СИЗО Ростова-на-Дону вернула лекарственные препараты фигуранту второго бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир Тимуру Ибрагимову.

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Айдер Азаматов.

"В ходе судебного заседания по существу были разрешены ряд ходатайств, одно из них было относительно медицинской помощи Тимуру Ибрагимову. Пришел ответ из СИЗО в котором написано, что никаких лекарственных препаратов они не забирали у Ибрагимова. Но Тимур сказал, что пару дней назад они ему их отдали", – рассказал Азаматов.

По словам адвоката, лекарства, которые изъяли у другого фигуранта Эрнеса Аметова, не вернули до сих пор.

Как сообщалось, 15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир".

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Напомним, Адвокат Айдер Азаматов сообщил, что у его клиента обнаружили болезнь Паркинсона первой стадии.