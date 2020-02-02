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"Дело Хизб ут-Тахрир": крымский "суд" рассмотрит ходатайство следователя

"Дело Хизб ут-Тахрир": крымский "суд" рассмотрит ходатайство следователя
12:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Завтра в Крыму рассмотрят продление ареста фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

В Симферополе подконтрольный России райсуд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом УНН сообщает со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

"3 февраля 2020 года в 15:00 состоится суд по "делу Хизб ут-Тахрир" (Алуштинская группа). В ходе которого ожидается рассмотрение ходатайства следователя о продлении меры пресечения Эльдару Кантимирову, Руслану Нагаеву, Руслану Месутову и Ленуру Халилову", - говорится в сообщении.

Адвокат рассказала о приговоре фигурантам "севастопольского дела"

Как известно, одного из фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова освободили из российского заключения в колонии города Курган.

Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в тюрьмах России и Крыма находятся 115 украинских политзаключенных.

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Крым, Хизб-ут-Тахрир, Дело Хизб-ут-Тахрир.
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