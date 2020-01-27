Адвокат рассказала о приговоре фигурантам "севастопольского дела"

Новости Украины:Фигуранты "севастопольского дела" получили еще один тюремный срок.

Фигуранты севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Рустем Ваитов и Нури Примов после освобождения из заключения получили еще один тюремный срок - 8 лет.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«По сути, это второй срок для Нури и Рустема. Он подразумевает ряд ограничений, они касаются нахождения обоих освобожденных в определенном месте, по месту регистрации или проживания, запретов на определенные действия. Запрет покидать Симферопольский район, Крым, запрет на посещение публичных мероприятий. То есть, без ведома полиции человек не может никуда двинуться», – рассказала адвокат Лиля Гемеджи в комментарии Крым.Реалии.

Гемеджи рассказала, что у Ваитова дочь – инвалид детства, которую необходимо постоянно возить по медицинским клиникам. "Они находятся за пределами Симферопольского района. Это патовая ситуация: ребенку плохо, надо отвезти ее в больницу, но сперва необходимо получить разрешение сотрудников МВД. Мы можем сейчас только подавать ходатайство на изменение места проживания и регистрации», – уточнила она.

Как сообщалось, в январе и апреле 2015 года в крымском селе Орлиное под Севастополем прошли первые обыски в домах крымских татар-мусульман, после которых были задержаны Руслан Зейтуллаев (1985 г.р.), Юрий (Нури) Примов (1976 г.р.), Рустем Ваитов (1986 г.р.), Ферат Сайфуллаев (1983 г.р.). Все четверо были незаконно арестованы.

Зейтуллаеву инкриминировали ч.1 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации).

Примову, Ваитову, Сайфуллаеву инкриминировали ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

В сентябре 2016 года Северокавказским окружным военным судом г. Ростов-на-Дону, который рассматривал данное дело, Примову, Ваитову, Сайфуллаеву был вынесен приговор - по пять лет лишения свободы в колонии общего режима, Зейтуллаеву - семь лет. После пересмотра приговора Руслану Зейтуллаеву присудили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По мнению адвокатов, которые работают с данной категорией дел, на протяжении всего следствия не было представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию. В мотивировочной части решения ВС РФ отсутствуют какие-либо данные о террористической деятельности фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", в соответствии с определением терроризма, данным в Уголовном Кодексе РФ и Федеральном Законе РФ "О борьбе с терроризмом" от 03.07.1998 г.

Правозащитный центр “Мемориал” признали Ваитова, Примова, Сайфуллаева и Зейтуллаева политзаключёнными.