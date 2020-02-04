У фигуранта "алуштинской группы" обнаружили болезнь Паркинсона

Новости Украины:Адвокат Айдер Азаматов сообщил, что у его клиента обнаружили болезнь Паркинсона первой стадии.

У фигуранта алуштинской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Эльдара Кантимирова, которого содержат в СИЗО в оккупированном Симферополе, обнаружили первую стадию болезни Паркинсона.

Как сообщает в Facebook "Крымская солидарность", об этом после вчерашнего судебного заседания по продлению меры пресечения рассказал его адвокат Айдер Азаматов.

"В сентябре 2019 года, когда он находился на психиатрической экспертизе, у него выявили первую стадию болезни Паркинсона. Это наследственная болезнь, ею болеет его отец, и бабушка тоже болела. Ему пояснили, что необходимо принимать соответствующие меры, так как пока это первая стадия и ещё есть время для того, чтобы как-то заблокировать дальнейшее прогрессирование этой болезни", - отметил он.

По словам защитника, по этому поводу Кантимиров обращался к руководству СИЗО, но пока ответ к нему не поступил.

Азаматов со своей стороны намерен подавать соответствующие обращения, для того чтобы эти проблемы были решены.

Как сообщалось ранее, 10 июня 2019 года в Белогорском, Алуштинском и Симферопольском районах оккупированного Крыма в домах крымских татар были проведены обыски с последующими арестами.

В Алуштинском районе были задержаны Руслан Месутов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Ленур Халилов, в Белогорском - Риза и Энвер Омеровы, Айдер Джеппаров, а в Симферопольском - брат фигуранта второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" Эскендер Сулейманов.

На следующий день подконтрольный РФ так называемый "суд" отправил их под стражу.

Крымских татар обвиняют в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

30 января так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе до 5 апреля продлил сроки ареста Омеровых, а также Джеппарова.

Напомним, Людмила Денисова призвала помочь одному из фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир".