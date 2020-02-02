Фигуранта “ялтинского дела” удерживают в спецблоке российского СИЗО

Новости Украины:Фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Вадима Сирука содержат в спецблоке СИЗО РФ.

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Вадима Сирука удерживают в спецблоке СИЗО города Новочеркасск (РФ).

Об этом "Крымской солидарности" сообщила жена Сирука Анна Богачева после свидания с ним в СИЗО.

"Вадим выглядит хорошо, говорит, что тепло в камере, почки не так болят, хотя обследование тоже, как и в других СИЗО, сделать нельзя. Днем – час прогулки во внутреннем дворе, приём лекарств, проверка, потом можно читать", – говорит она.

Жена Сирука отмечает, что основной источник информации для заключенных – это письма.

"Даже если не всегда получается на них (письма) отвечать, они много значат – говорят о том, что даже после приговора, после того, как "ялтинская группа" почти исчезла из СМИ, про самих заключённых по этому делу люди не забывают", – добавляет Анна Богачева.

Как сообщалось, российские силовики задержали Вадима Сирука, а также Рефата Алимова, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Арсена Джеппарова в феврале-апреле 2016 года в Ялте, обвинив в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут -Тахрир".

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд фигурантам ялтинской группы “дела Хизб ут-Тахрир” объявил приговор - лишение свободы в колонии строгого режима на срок: Алиеву Муслиму - 19 лет, с ограничением свободы на 1 год, Бекирову Инверу - 18 лет, с ограничением свободы на 1 год, Сируку Вадиму - 12 лет, с ограничением свободы на 1 год, Алимову Рефату - 8 лет, с ограничением свободы на 1 год, Джеппарову Арсену - 7 лет, с ограничением свободы на срок 1 год, Куку Эмир-Усеину - 12 лет, с ограничением свободы на срок 1 год.