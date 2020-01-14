Денисова: У одного их фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" появилась опухоль

Новости Украины:Людмила Денисова призвала помочь одному из фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Содержание политзаключенного Айдера Джеппарова в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" способствовало появлению опухоли.

Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"В незаконно задержанного крымского татарина появилась опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за этого он не может открывать рот и глотать", - написала Денисова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что заключенный жалуется на постоянную зубную и головную боль.

По словам Денисовой, указанное противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Уполномоченный Верховной Рады с прав человека напомнила, что Айдер Джеппаров незаконно задержан силовиками РФ 10 июня 2019 по делу "Хизб ут-Тахрир".