Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Денисова: День украинского политзаключенного имеет новый контекст
Денисова: День украинского политзаключенного имеет новый контекст
Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января

Денисова: День украинского политзаключенного имеет новый контекст

Денисова: День украинского политзаключенного имеет новый контекст
13:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:День украинского политзаключенного, который отмечается 12 января, имеет новый контекст в современной истории страны.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в День политзаключенного 12 января отметила, что для нее остается приоритетным вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных в России.

"В российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан. Вопрос освобождения каждого из них для меня - приоритетный. Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой", - написала Денисова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что благодаря совместным усилиям за последние полгода в Украину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных.

Денисова: Осужденного харьковской колонии пытали (Видео)

День украинского политзаключенного отмечают с 1975 года по инициативе Вячеслава Чорновила, который призвал противостоять репрессиям и жестокости советского режима. Дату выбрали неслучайно. Ведь три года раньше, 12-14 января 1972-го года, советская власть провела так называемый "генеральный погром". Это были массовые задержания и аресты украинских диссидентов, которые боролись за независимость Украины, а своим творчеством и деятельностью доказывали, что идеология советского человека - это миф. Тогда были арестованы Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Леонид Плющ, Зиновий Антонюк, Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасив-Калинец. Все они получили 7 лет заключения и 5 лет ссылки за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Политзаключенные, Людмила Денисова, День украинского политзаключенного.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
03 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
04 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
05 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Международные аналитики прогнозируют в Украине повышение инфляции
Goldman Sachs: В Украине повысятся темпы инфляции
Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп
Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп
Киев попал в сотню самых &quot;умных&quot; городов мира
Киев попал в сотню самых "умных" городов мира
Щедрый вечер и праздник Меланки 2020: как отмечают 13 января
Щедрый вечер и праздник Меланки 2020: как отмечают 13 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь