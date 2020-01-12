Денисова: День украинского политзаключенного имеет новый контекст

Новости Украины:День украинского политзаключенного, который отмечается 12 января, имеет новый контекст в современной истории страны.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в День политзаключенного 12 января отметила, что для нее остается приоритетным вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных в России.

"В российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан. Вопрос освобождения каждого из них для меня - приоритетный. Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой", - написала Денисова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что благодаря совместным усилиям за последние полгода в Украину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных.

День украинского политзаключенного отмечают с 1975 года по инициативе Вячеслава Чорновила, который призвал противостоять репрессиям и жестокости советского режима. Дату выбрали неслучайно. Ведь три года раньше, 12-14 января 1972-го года, советская власть провела так называемый "генеральный погром". Это были массовые задержания и аресты украинских диссидентов, которые боролись за независимость Украины, а своим творчеством и деятельностью доказывали, что идеология советского человека - это миф. Тогда были арестованы Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Леонид Плющ, Зиновий Антонюк, Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасив-Калинец. Все они получили 7 лет заключения и 5 лет ссылки за "антисоветскую агитацию и пропаганду".