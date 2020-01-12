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Денисова: Осужденного харьковской колонии пытали (Видео)

Денисова: Осужденного харьковской колонии пытали (Видео)
00:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Людмила Денисова: У осужденных в Алексеевской колонии №25 были телесные повреждения, пока они находятся в подавленном психологическом состоянии.

Мониторинговая группа уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружила у осужденных в Алексеевской колонии №25 телесные повреждения, информация по всем фактам будет передана правоохранителям.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"По моему поручению Мониторинговая группа Секретариата уполномоченного ВР по правам человека завершила проверку Алексеевской колонии №25, где с 8 января введен особый режим из-за конфликта между персоналом учреждения и группой осужденных. По результатам проверки у осужденных были зафиксированы телесные повреждения, пока они находятся в подавленном психологическом состоянии ", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что у одного из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства Офиса омбудсмена.

"По всем зафиксированным фактам я передаю информацию в правоохранительные органы для дальнейшего расследования", - отметила уполномоченная.

Она также поручила своему представителю в восточных областях систематически посещать осужденных, чтобы исключить дальнейшее моральное и физическое давление на них.

Омбудсмен добавила, что это дело находится на ее личном контроле.

Напоминаем, 8 января руководство государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония № 25" в Харькове сообщило в сети о попытке отдельных заключенных дестабилизировать оперативную обстановку.

По данным Администрации уголовно-исполнительной службы Украины (АУИСУ), группа осужденных планировала организовать противоправные действия заключенных, в том числе, с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций.

В колонии провели обыск, и за "оказание физического сопротивления персонала и невыполнение законных его требований, препятствование проведению обыска, проявления буйства" к отдельным осужденным применили физическую силу и наручники. Во время обыска у осужденных изъяли "ряд запрещенных предметов, в т.ч. три мобильных телефона".

В колонии с 8 января введен особый режим.

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Колония, Харьков, Людмила Денисова.
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