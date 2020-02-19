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Дело Хизб ут-Тахрир: двух крымских татар этапировали в Башкирию

Дело Хизб ут-Тахрир: двух крымских татар этапировали в Башкирию
19:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых этапировали из Таганрога в Башкирию

Двух крымских татар, приговоренных к 13 и 17 годам лишения свободы, этапировали из СИЗО российского Таганрога в Башкирию.

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность", ссылаясь на мать братьев Абдуллаеву Диляру.

"Мне стало известно, что моих сыновей этапировали в Башкирию. Сегодня они в Уфе, в СИЗО. Неизвестно, сколько дней там пробудут до колонии, но достоверно известно, что вчера, 18 февраля, прибыли в город Уфу и находятся в СИЗО", - сообщила Диляра Абдуллаева.

По данным "Крымской солидарности", неделей ранее адвокат Эдем Семедляев навещал в СИЗО г. Таганрог Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые и сообщили о своём предстоящем длительном этапе, направление которого было неизвестно.

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Как сообщалось, летом 2019 года, Южным окружным военным судом г. Ростова-на-Дону были осуждены пять фигурантов симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" на сроки от 12 до 17 лет лишения свободы. В декабре 2019 года в ходе апелляционного обжалования на приговор сроки были сокращены на полгода каждому. После объявления приговора Теймур и Узеир Абдуллаевы были этапированы в СИЗО г. Таганрог, где они находились в течение месяца.

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Крым, СИЗО, Хизб-ут-Тахрир, Дело Хизб-ут-Тахрир.
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