"Предупреждение тем, кто не верит": Геращенко напомнил о словах Шахова о коронавирусе

Новости Украины:Геращенко поделился кадрами выступления нардепа Шахова с трибуны ВР.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко напомнил, как заразившийся Covid-19 нардеп Сергей Шахов с трибуны Верховной Рады Украины накануне заявлял, что коронавируса не существует.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Пусть это выступление Сергея Шахова с трибуны Верховной Рады станет предостережением всем тем, кто не верил и не верит в опасность эпидемии коронавируса. Сегодня Сергей Шахов и его жена госпитализированы в Александровскую больницу с диагнозом пневмония, вызванной вирусом COVID-19", - написал Геращенко.

"Не шутите! Выполняйте все требования карантина! Сидите дома!", - добавил замглавы МВД.

Геращенко также пожелал скорейшего выздоровления Шахову и всем, кто уже получил диагноз коронавирус.

Что случилось:

У Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус. 19 марта Шахов сообщил, что его родственники, узнав о его диагнозе, сделали тесты, и в его жены подтверждено заболевание.

Она, по словам Шахова, чувствует себя нормально и находится в изоляции. 20 марта он заявил, что тест на коронавирус его сестры отрицательный, а результатов теста детей еще нет.

21 марта Шахов сообщил, что находится в инфекционном отделении Александровской больницы.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал депутат.

Напомним: