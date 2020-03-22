"Горячие линии" по Covid-19: Минздрав обнародовал телефоны

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав опубликовал телефоны горячих линий для консультаций.

Министерство здравоохранения обнародовало телефоны горячих линий по Covid-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Если у вас есть вопросы о распространении коронавирусной болезни, обратитесь по телефонам, указанным ниже. При симптомах респираторных заболеваний позвоните семейному врачу", - говорится в сообщении.

Указаны горячие линии в 24 областях и в городах Киев и Львов.

Также граждане могут обратиться на Правительственную горячую линию по номеру 15-45.

Министерство иностранных дел - 044 238 16 57. Министерства здравоохранения - 0800505 201.

Центра общественного здоровья Минздрава - 0800505840.

Напомним: