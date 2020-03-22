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"Горячие линии" по Covid-19: Минздрав обнародовал телефоны

"Горячие линии" по Covid-19: Минздрав обнародовал телефоны
17:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав опубликовал телефоны горячих линий для консультаций.

Министерство здравоохранения обнародовало телефоны горячих линий по Covid-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Если у вас есть вопросы о распространении коронавирусной болезни, обратитесь по телефонам, указанным ниже. При симптомах респираторных заболеваний позвоните семейному врачу", - говорится в сообщении.

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Указаны горячие линии в 24 областях и в городах Киев и Львов. 

Также граждане могут обратиться на Правительственную горячую линию по номеру 15-45.

Министерство иностранных дел - 044 238 16 57. Министерства здравоохранения - 0800505 201.

Центра общественного здоровья Минздрава - 0800505840.

Напомним:

  • По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.

  • В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.

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Украина, Минздрав, Заболевание, Карантин, Телефон, Заражение, Коронавирус.
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