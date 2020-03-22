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Минздрав: В Украину прибудет партия двух видов тестов на COVID-19

Минздрав: В Украину прибудет партия двух видов тестов на COVID-19
17:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украину сегодня планируют завезти новые две партии тестов на коронавирус.

Сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики. 

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"Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышена температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия", – пояснили в Минздраве.

При этом в министерстве добавили, что в случае, когда оба теста отрицательные – и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, – то в условиях общенационального карантина человек все равно должен придерживаться режима самоизоляции следующие 14 дней.

"Также добавим, что в регионах каждый день в лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам, на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний на коронавирус", – говорится в сообщении Минздрава.

Напомним:

  • По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.

  • В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.

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Украина, Минздрав, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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