Минздрав: В Украину прибудет партия двух видов тестов на COVID-19

Сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Отмечается, что доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.
"Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышена температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия", – пояснили в Минздраве.
При этом в министерстве добавили, что в случае, когда оба теста отрицательные – и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, – то в условиях общенационального карантина человек все равно должен придерживаться режима самоизоляции следующие 14 дней.
"Также добавим, что в регионах каждый день в лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам, на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний на коронавирус", – говорится в сообщении Минздрава.
Напомним:
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