ВОЗ дали рекомендации, как правильно использовать маску (Видео)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса ВОЗ напомнила, как правильно использовать защитную маску.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить медицинскую маску людям, которые кашляют или чихают, а здоровым следует одевать ее, когда они оказывают помощь человеку с подозрением на Covid-19.

Соответствующие рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса опубликованы на сайте ВОЗ.

"Если вы кашляете или чихаете - носите маску", - порекомендовали в ВОЗ.

Однако, если эти симптомы отсутствуют, то носить маску необязательно. "Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV", - заявили в ВОЗ.

Отмечается, что медицинские маски эффективны "только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом".

Кроме того, если кто-то пользуется маской, то ему следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Рекомендации ВОЗ такие:

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Напомним: