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ВОЗ дали рекомендации, как правильно использовать маску (Видео)

ВОЗ дали рекомендации, как правильно использовать маску (Видео)
15:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса ВОЗ напомнила, как правильно использовать защитную маску.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить медицинскую маску людям, которые кашляют или чихают, а здоровым следует одевать ее, когда они оказывают помощь человеку с подозрением на Covid-19.

Соответствующие рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса опубликованы на сайте ВОЗ.

"Если вы кашляете или чихаете - носите маску", - порекомендовали в ВОЗ.

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Однако, если эти симптомы отсутствуют, то носить маску необязательно. "Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV", - заявили в ВОЗ.

Отмечается, что медицинские маски эффективны "только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом".

Кроме того, если кто-то пользуется маской, то ему следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

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Рекомендации ВОЗ такие:

  • Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом. 

  • Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской. 

  • Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом. 

  • Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно. 

Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом. 

Напомним:

  • По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.

  • В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.

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Украина, Маска, ВОЗ, Карантин, Коронавирус.
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