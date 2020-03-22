ВОЗ дали рекомендации, как правильно использовать маску (Видео)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить медицинскую маску людям, которые кашляют или чихают, а здоровым следует одевать ее, когда они оказывают помощь человеку с подозрением на Covid-19.
Соответствующие рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса опубликованы на сайте ВОЗ.
"Если вы кашляете или чихаете - носите маску", - порекомендовали в ВОЗ.
Однако, если эти симптомы отсутствуют, то носить маску необязательно. "Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV", - заявили в ВОЗ.
Отмечается, что медицинские маски эффективны "только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом".
Кроме того, если кто-то пользуется маской, то ему следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
Рекомендации ВОЗ такие:
Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.
Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.
Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.
Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
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