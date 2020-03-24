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КГГА: 25 марта в столице школы и садики отключат от отопления

КГГА: 25 марта в столице школы и садики отключат от отопления
18:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В связи с введением карантина в Украине в столице приняли решение отключить отопление в учебных заведениях.

Столичные власти по инициативе городского головы Виталия Кличко приняли решение отключить отопление в школах и садах с целью уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой с коронавирусом, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - цитируется в сообщении заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский. 

Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд

При этом он добавил, что на время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Напомним: 

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Киев, Украина, КГГА, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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