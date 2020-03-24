КГГА: 25 марта в столице школы и садики отключат от отопления

Столичные власти по инициативе городского головы Виталия Кличко приняли решение отключить отопление в школах и садах с целью уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).
"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой с коронавирусом, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - цитируется в сообщении заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
При этом он добавил, что на время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.
Напомним:
Согласно подсчетам, проведённым штабом при мэре Киева, потери городского бюджета от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
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