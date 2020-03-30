В Украине приостановят большую приватизацию на время кризиса

Новости Бизнеса:Приватизация крупных предприятий в Украине остановлена до стабилизации на финансовых рынках.

Украина временно, до стабилизации ситуации на мировых рынках, откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"В условиях мирового экономического турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках", – написал он в Facennok в понедельник.

В то же время Сенниченко подчеркнул, что политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины остаются неизменными: не стратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам.

По его словам, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. "Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса", – отметил глава ФГИ.

Он также сообщил, что малая приватизация будет продолжена. "Во время недоверия к мировым валютам и волaтильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости - это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну", – пояснил позицию Сенниченко.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", в обновленном проекте госбюджета-2020, который правительство внесло в Верховную Раду 29 марта, план приватизационных поступлений уменьшен с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн.

Как сообщалось, ранее ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации. Первыми должны были стать столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод (ОПЗ).

Далее к концу октября к приватизации намечено было подготовить "Президент-отель", а после него, к концу ноября - завод "Электротяжмаш" и к концу года – "Центрэнерго".