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Кабмин обнародовал решение о смене директора Центрэнерго

Кабмин обнародовал решение о смене директора Центрэнерго
11:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабмин принял распоряжение о согласовании назначения Александра Корчинского исполняющим обязанности гендиректора публичного акционерного общества "Центрэнерго".

Решение Кабинета министров от 26 февраля 2020 г. № 205-р о согласовании назначения Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" обнародовано на Правительственном портале.

Соответствующее распоряжение № 205-р опубликовано на Правительственном портале.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Корчинского Александра Сигизмундовича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества" Центрэнерго ", - говорится в документе.

Как сообщалось, в газете Фонда государственного имущества Украины "Відомості приватизації" 15 января 2020 года обнародован перечень объектов большой приватизации на 2020 год, среди которых и Центрэнерго.

Суд запретил ФГИ менять членов дирекции "Центрэнерго"

26 декабря Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

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Приватизация, Кабмин, Центрэнерго, Александр Корчинский.
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