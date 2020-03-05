Кабмин обнародовал решение о смене директора Центрэнерго

Решение Кабинета министров от 26 февраля 2020 г. № 205-р о согласовании назначения Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" обнародовано на Правительственном портале.
Соответствующее распоряжение № 205-р опубликовано на Правительственном портале.
"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Корчинского Александра Сигизмундовича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества" Центрэнерго ", - говорится в документе.
Как сообщалось, в газете Фонда государственного имущества Украины "Відомості приватизації" 15 января 2020 года обнародован перечень объектов большой приватизации на 2020 год, среди которых и Центрэнерго.
26 декабря Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.