ГПСУ: Пассажиры с рейса Доха–Киев находятся в самолетах, потому что отказываются от обсервации

Новости Украины:В аэропорту "Борисполь" в настоящее время остались 50 человек с самолета рейса Доха-Киев из Катара, которые отказываются ехать на обсервацию.

Из 350 пассажиров двух рейсов из столицы Катара Дохи, которые прибыли ночью, 50 человек находится в самолетах, поскольку отказываются от прохождения обязательной 14-дневной обсервации.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Правительством Украины приняты изменения, касающиеся того, что люди, которые возвращаются в Украину, должны пройти 14-дневную обсервацию обязательно. Сегодня после двух часов ночи прилетели два рейса из Дохи. К сведению людей было доведено нововведение. На этих рейсах прибыли около 350 человек. На данное время там остаются около 50, категорически отказывающиеся следовать на обсервацию. Остальные уже отправились", - сказал Демченко.

Он отметил, что большинство приезжих сознательно понимало, и без проблем последовало на обсервацию. Что касается 50 человек, то ими будут заниматься представители МВД.

Подобный инцидент произошел вчера с пассажирами, прибывшими из Вьетнама.

Как пояснили в ГПСУ по этому поводу, самолет прибыл по времени, когда решение правительства об обязательной обсервации не вступило в действие, и поэтому настаивать на их обязательной обсервации пограничники не имели права.

Как сообщалось, правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, возвращающихся из-за рубежа. Каждую локацию для их обязательной обсервации подготовят в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.