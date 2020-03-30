Борьба с коронавирусом: медики Львова получат вознаграждение

Новости Украины:Львовские медики, которые работают с больными COVID-19, получат вознаграждение.

Во Львове установили ежемесячные доплаты в размере 10 тыс. грн врачам, медсестрам, санитарам и т.п., которые будут работать с больными коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня мэр Львова Андрей Садовый подписал распоряжение, которое перераспределяет финансирование зарплат в органах власти. Этим распоряжением предусмотрена выплата дополнительно по 10000 грн всем медикам, которые будут работать с пациентами, больными COVID-19, а также увеличение премирования тем работникам коммунальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города в условиях карантина", - говорится в сообщении.

Этим документом также предусмотрено снятие премирования городскому голове Львова на время карантина.

Ранее мэр Львова в посте в Facebook отметил, что доплату медики получат независимо от того, работают они в больнице городского подчинения или областного.

По его словам, премирование будет увеличено для членов штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции, дворникам, работникам службы ритуальных услуг, водителям общественного транспорта, социальным работникам, которые носят продукты пожилым людям, аварийным службам. Для всех остальных работников премии отменяются.

Напомним:

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