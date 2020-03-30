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Борьба с коронавирусом: медики Львова получат вознаграждение

Борьба с коронавирусом: медики Львова получат вознаграждение
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Львовские медики, которые работают с больными COVID-19, получат вознаграждение.

Во Львове установили ежемесячные доплаты в размере 10 тыс. грн врачам, медсестрам, санитарам и т.п., которые будут работать с больными коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня мэр Львова Андрей Садовый подписал распоряжение, которое перераспределяет финансирование зарплат в органах власти. Этим распоряжением предусмотрена выплата дополнительно по 10000 грн всем медикам, которые будут работать с пациентами, больными COVID-19, а также увеличение премирования тем работникам коммунальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города в условиях карантина", - говорится в сообщении.

Этим документом также предусмотрено снятие премирования городскому голове Львова на время карантина.

Ранее мэр Львова в посте в Facebook отметил, что доплату медики получат независимо от того, работают они в больнице городского подчинения или областного.

По его словам, премирование будет увеличено для членов штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции, дворникам, работникам службы ритуальных услуг, водителям общественного транспорта, социальным работникам, которые носят продукты пожилым людям, аварийным службам. Для всех остальных работников премии отменяются.

Коронавирус в Украине: возрастная статистика больных

Напомним:

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министра здравоохранения Ильи Емца об усилении карантинных мер из-за коронавируса. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что делать гражданам, которых отказываются тестировать на коронавирус Covid-19 в больнице.

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека опасное для жизни заболевание COVID-19, "очень стабилен" при температуре окружающей среды около 4°C, в широком диапазоне pH, а также на гладких поверхностях.

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Львов, Вирус, Карантин, Коронавирус, Андрей Садовой, Covid-19.
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