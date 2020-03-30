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Глава Запорожского облсовета заболел коронавирусом

Глава Запорожского облсовета заболел коронавирусом
15:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: tv5.zp.ua

Новости Украины:У председателя Запорожского областного совета Григория Самардака обнаружили коронавирус.

В Запорожье зафиксированы 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Среди пациентов – глава Запорожского областного совета Григорий Самардак и депутат этого совета Геннадий Фукс.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного совета.

"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19. Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции", - говорится в сообщении.

По состоянию на 30 марта, в регионе заболевание коронавирусом обнаружили:

  • у 9 жителей Запорожья,
  • 1 жителя Мелитополя,
  • 1 жителя Мелитопольского района,
  • 1 жителя Бердянска.

Из 54 подозрительных случаев 13 случаев подтвердились, 41 – дал отрицательный результат.

Также ранее коронавирусом заболел известный запорожский бизнесмен, депутат областного совета Геннадий Фукс.

По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая.

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Все по теме:

Эпидемия, Запорожье, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Григорий Самардак, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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