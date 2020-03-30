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Понедельник, 30.03.2020
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"Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины

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"Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины
20:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины считает, что меры по противодействию коронавирусу не должны влиять на уровень готовности украинской армии.

Любые мероприятия, связанные с недопущением коронавирусной инфекции, не должны влиять на высокий уровень готовности Вооруженных сил Украины выполнять возложенные на них задачи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми. Это наша первоочередная задача. Однако все предпринимаемые ради безопасности от коронавируса меры не должны повлиять на боевую готовность наших военнослужащих. Здесь все просто: они защищают нас, а мы – их", - сказал он Зеленский селекторном совещании с министром обороны Украины, главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Совещание было посвящено вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19 и обеспечения обороноспособности Украины. Зеленский заслушал информацию о мерах, которые принимает командование для нераспространения Covid-19 в войсках, а также об участии военных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Главком ВСУ Руслан Хомчак заверил, что армия готова к отпору агрессору и обороне Украины. В рабочем порядке была заслушана информация об основных проблемах с обеспечением армии и даны все необходимые поручения.

Министр обороны Украины Андрей Таран доложил, что ситуация контролируемая, поскольку приоритет для Министерства обороны – человек и забота о соответствующем и полном обеспечении каждого военнослужащего.

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В свою очередь командующий медицинских сил генерал-майор Игорь Хоменко отметил, что на сегодня в ВСУ случаев заболевания коронавирусом нет.

"Для оказания медицинской помощи в ВС Украины есть 22 учреждения здравоохранения на 6 тыс. койкомест и 5 санаторно-курортных учреждений на 2,5 тыс. койкомест.В районе проведения ООС развернуто 4 мобильных госпиталя. На базе гражданских лечебных учреждений развернуто 11 военно-медицинских групп усиления, в госпиталях в наличии 850 инфекционных коек и дополнительно предусмотрено развертывание еще 800", - добавил Хоменко.

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Украина, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Андрей Таран, Игорь Хоменко, Руслан Хомчак, Covid-19.
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