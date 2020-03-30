В Украине упростили получение пособия по безработице

Новости Бизнеса:Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина.

Кабинет министров на внеочередном заседании упростил получение пособия по безработице на период карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации", - написал глава правительства.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

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