Минздрав США утвердил новый способ лечения COVID-19

Новости мира:В Штатах официально разрешили лечить COVID-19 препаратами против малярии.

Американский регулятор в сфере здравоохранения утвердил использование препаратов гидроксихлорохинсульфата и хлорохинфосфата, которые имеют антималярийные свойства, для лечения пациентов, больных COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения США.

"Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) выдало Управлению перспективных биомедицинских исследований и разработок Минздрава США (BARDA) разрешение на экстренное использование гидроксихлорохинсульфата и хлорохинфосфата", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что эти препараты должны применяться с целью лечения COVID-19 только по указанию врачей в случаях, когда это уместно, а другие клинические испытания являются недоступными или уже проведенными.

При этом регулятор обязал лечебные учреждения подробно информировать о ходе применения препаратов при лечении COVID-19, в том числе о рисках и взаимодействии с другими лекарствами.

Гидроксихлорохинсульфат и хлорохинфосфат - препараты перорального применения для лечения малярии, ревматоидного артрита и других подобных заболеваний. Хотя пока не существует утвержденных методов лечения COVID-19, оба препарата проявили активность в лабораторных исследованиях против коронавирусов, включая SARS-CoV-2 (вируса, который вызывает COVID-19).

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты будут применять лекарственные средства против малярии для лечения больных COVID-19 и параллельно будут испытывать новые препараты.