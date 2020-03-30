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Понедельник, 30.03.2020
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Кличко пригрозил киевлянам: Если не прекратите эти шатания, нас ждет катастрофа!

Кличко пригрозил киевлянам: Если не прекратите эти шатания, нас ждет катастрофа!
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома и предупредил о возможных катастрофических последствиях в связи с распространением коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко эмоционально, в категорической форме призвал киевлян оставаться дома, соблюдая ограничительные меры, и предупредил о возможных катастрофических последствиях в связи с распространением коронавируса.

"Кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло… Подумайте головой в конце концов… Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами", - сказал он в ходе брифинга в режиме онлайн в понедельник.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам

Печерский район – 27;

Соломенский район – 16;

Голосеевский район – 14;

Дарницкий район – 13;

Святошинский район – 8;

Шевченковский район – 7;

Оболонский район – 6;

Подольский район – 5;

Деснянский район – 4;

Днепровски район – 2.

Обращаясь к киевлянам, которые не хотят соблюдать ограничительные меры, мэр эмоционально заявил: "Вы думаете, то пронесет. Нет! И потом никакая система охраны здоровья не справится с тысячами заболевших, которые будут в больнице... Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого нет. Посмотрите, пожалуйста, на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и без церемоний".

"Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех будет ждать большая катастрофа!", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 30 марта в Киеве зарегистрированы 102 случая COVID-19. Всего в Украине - 480 случаев, из них 11 летальных.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

В связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус в Киеве.
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