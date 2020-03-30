Кличко пригрозил киевлянам: Если не прекратите эти шатания, нас ждет катастрофа!

Мэр Киева Виталий Кличко эмоционально, в категорической форме призвал киевлян оставаться дома, соблюдая ограничительные меры, и предупредил о возможных катастрофических последствиях в связи с распространением коронавируса.
"Кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло… Подумайте головой в конце концов… Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами", - сказал он в ходе брифинга в режиме онлайн в понедельник.
Коронавирус в Киеве: статистика по районам
Печерский район – 27;
Соломенский район – 16;
Голосеевский район – 14;
Дарницкий район – 13;
Святошинский район – 8;
Шевченковский район – 7;
Оболонский район – 6;
Подольский район – 5;
Деснянский район – 4;
Днепровски район – 2.
Обращаясь к киевлянам, которые не хотят соблюдать ограничительные меры, мэр эмоционально заявил: "Вы думаете, то пронесет. Нет! И потом никакая система охраны здоровья не справится с тысячами заболевших, которые будут в больнице... Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого нет. Посмотрите, пожалуйста, на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и без церемоний".
"Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех будет ждать большая катастрофа!", - подытожил Кличко.
Как сообщалось, по состоянию на 30 марта в Киеве зарегистрированы 102 случая COVID-19. Всего в Украине - 480 случаев, из них 11 летальных.
В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.
В связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.
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