В Сирии - первая смерть от коронавируса

В Сирии умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает агентство SANA.
"Женщина умерла сразу, после того как ее доставили в реанимацию", — говорится в сообщении.
Факт заражения коронавирусом врачи установили уже после смерти, когда были проведены анализы.
Никаких подробностей о пациентке в сирийском Минздраве не сообщили.
Общее число зараженных коронавирусом в Сирии составляет 9 человек. За сутки было выявлено пять новых случаев.
По данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 из которых оказались летальными. Шесть человек уже выздоровели.