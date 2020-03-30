В Сирии - первая смерть от коронавируса

Новости мира:Общее число заразившихся коронавирусом в Сирии составляет десять человек, зарегистрировано четыре новых случая коронавируса.

В Сирии умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает агентство SANA.

"Женщина умерла сразу, после того как ее доставили в реанимацию", — говорится в сообщении.

Факт заражения коронавирусом врачи установили уже после смерти, когда были проведены анализы.

Никаких подробностей о пациентке в сирийском Минздраве не сообщили.

Общее число зараженных коронавирусом в Сирии составляет 9 человек. За сутки было выявлено пять новых случаев.

По данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 из которых оказались летальными. Шесть человек уже выздоровели.