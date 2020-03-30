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В Литве и Латвии рассказали о количестве зараженных коронавирусом

В Литве и Латвии рассказали о количестве зараженных коронавирусом
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В Литве было зафиксировано 437 случаев Covid-19.

Министерство здравоохранения Литвы заявило, что на утро воскресенья в стране было зафиксировано 437 подтвержденных случаев Covid-19.

Об этом информирует сайт ведомства.

"Число подтвержденных случаев (Covid-19 - ред.) В Литве - 437. Смертей от коронавируса - 7. Количество выздоровевших - 1. Вчера обследовано - 1524. На сегодняшний день проверено 8424 образцы с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки в Латвии коронавирусная инфекция подтверждена у 42 человек. Таким образом, число выявленных заболвших Covid-19 достигло 347-ми.

Об этом сообщает в Twitter Центр профилактики и контроля заболеваний.

"За прошедший день было обследовано 1057 человек с подозрением на Covid-19, из которых 42 подтвердились. В Латвии всего было проведено 13805 обследований, и 347 человек оказались зараженными. 24 пациента были госпитализированы (в том числе 21 с умеренным заболеванием, 3 с тяжелым заболеванием)", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Евросоюз присоединяется к призыву специального представителя ООН по Сирии Гейра Педерсена о немедленном прекращении огня на всей территории Сирии в связи с пандемией коронавируса, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

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Эстония, Европа, Литва, Латвия, Коронавирус.
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