Мировая пандемия: ЕС настаивает на полном прекращении огня в Сирии

Евросоюз присоединяется к призыву специального представителя ООН по Сирии Гейра Педерсена о немедленном прекращении огня на всей территории Сирии в связи с пандемией коронавируса, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Недавно согласованное прекращение огня в Идлибе остается хрупким. Оно должно быть поддержано и распространено на всю Сирию", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.
По оценке ЕВС, прекращение военных действий в стране важно само по себе, оно также является предпосылкой для прекращения распространения коронавируса и защиты пострадавшего населения от его потенциально разрушительных последствий, особенно в Идлибе с его большим числом перемещенных лиц.
ЕС также поддержал призыв спецпредставителя ООН о "широкомасштабном освобождении задержанных сирийским режимом".
В коммюнике подтверждается готовность поддержать усилия ООН по прекращению насилия и ограничению распространения коронавируса.
"Мы поддерживали сирийский народ на протяжении 10 лет войны, и мы будем поддерживать его и в преодолении последствий этой дополнительной проблемы, - заявили в Брюсселе. - ЕС уже сотрудничает с международными партнерами, учреждениями ООН и неправительственными организациями для усиления своей реакции на пандемию".
Представитель ЕС подтвердил поддержку усилий Педерсена и его команды и приверженность ЕС прекращению насилия в Сирии и политическому урегулированию конфликта.
Напомним:
В ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибли 33 военнослужащих ВС Турции.
В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.
В ночь с 28 на 29 февраля Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта на северо-западе Сирии.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит".
23 марта в Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.