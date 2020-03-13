Угроза коронавируса: президент Литвы отменил визит в Украину

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса откладывает запланированный на следующую неделю визит в Украину.
Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на пресс-секретаря президента Антанаса Бубнялиса.
По его словам, отмененный визит Президента Литвы в Украину планировался на 18-20 марта.
Напомним: в конце марта Гитанас Науседа планировал участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.
Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приёме также пока уточняется.