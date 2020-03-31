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Экспорт пшеницы: Минэкономики и участники рынка согласовали предельные объемы

Экспорт пшеницы: Минэкономики и участники рынка согласовали предельные объемы
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине Минэкономики подписало меморандум об установлении органичений на объемы экспортинрованной пшеницы.

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подписало с участниками зернового рынка меморандум об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортированным до 30 июня 2020 года, на уровне 20,2 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. 

"Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства вместе с участниками зернового рынка подписали документ об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортированным в 2019/2020 маркетинговом году, то есть до 30 июня 2020 года – на уровне 20,2 млн тонн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что меморандум имеет целью обеспечить прогнозируемость экспорта, стабильность рынка зерна внутри страны, а также предотвратить повышение цен на муку.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко отметил, что Украина остается стабильным и надежным партнером поставки зерна на внешние рынки. 

Но, учитывая быстрое развитие событий, подчеркнул он, министерство будет тщательно мониторить темпы экспорта пшеницы и вовремя принимать необходимые меры для обеспечения национальной продовольственной безопасности.  

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Приложение к Меморандуму о взаимопонимании подписали: Американская торговая палата в Украине, Украинская зерновая ассоциация, Европейская бизнес ассоциация, Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA), ГС "Всеукраинский аграрный форум", ГС "Мукомолы Украины".

Как сообщалось, с начала 2019/2020 маркетингового года (1 июля 2019 года) по 26 марта, по данным Государственной фискальной службы Украины, было экспортировано почти 18 млн тонн пшеницы, смеси пшеницы и ржи с мукой в пересчете на зерно, из них продовольственной пшеницы (с мукой в пересчете на зерно) – 11,1 млн тонн. Годовая потребность внутреннего рынка в продовольственной пшеницы в Украине составляет 4,8 млн тонн.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Экспорт, Пшеница, Минэкономики.
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