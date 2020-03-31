Экспорт пшеницы: Минэкономики и участники рынка согласовали предельные объемы

Новости Бизнеса:В Украине Минэкономики подписало меморандум об установлении органичений на объемы экспортинрованной пшеницы.

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подписало с участниками зернового рынка меморандум об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортированным до 30 июня 2020 года, на уровне 20,2 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства вместе с участниками зернового рынка подписали документ об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортированным в 2019/2020 маркетинговом году, то есть до 30 июня 2020 года – на уровне 20,2 млн тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меморандум имеет целью обеспечить прогнозируемость экспорта, стабильность рынка зерна внутри страны, а также предотвратить повышение цен на муку.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко отметил, что Украина остается стабильным и надежным партнером поставки зерна на внешние рынки.

Но, учитывая быстрое развитие событий, подчеркнул он, министерство будет тщательно мониторить темпы экспорта пшеницы и вовремя принимать необходимые меры для обеспечения национальной продовольственной безопасности.

Приложение к Меморандуму о взаимопонимании подписали: Американская торговая палата в Украине, Украинская зерновая ассоциация, Европейская бизнес ассоциация, Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA), ГС "Всеукраинский аграрный форум", ГС "Мукомолы Украины".

Как сообщалось, с начала 2019/2020 маркетингового года (1 июля 2019 года) по 26 марта, по данным Государственной фискальной службы Украины, было экспортировано почти 18 млн тонн пшеницы, смеси пшеницы и ржи с мукой в пересчете на зерно, из них продовольственной пшеницы (с мукой в пересчете на зерно) – 11,1 млн тонн. Годовая потребность внутреннего рынка в продовольственной пшеницы в Украине составляет 4,8 млн тонн.

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