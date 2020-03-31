В Украине банковская система нарастила прибыль почти вдвое

Новости Бизнеса:В Украине за прошедшие январь-февраль банки получили на почти 16 млрд гривен прибыли больше чем в прошлом году за тот же период.

Работающие банки Украины за январь-февраль получили 15,877 миллиарда гривень прибыли, что почти вдвое выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 18% - до 46,223 миллиарда гривень, расходы - на 1%, до 20,346 миллиарда гривень.

Данные в разрезе банков пока не обнародованы.

Как сообщалось ранее, работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень. По сравнению с показателем за 2018 год прибыль банков выросла почти втрое.

Наибольшую прибыль за год получили "ПриватБанк" (32,6 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (4,7 миллиарда гривень), ПУМБ (2,6 миллиарда гривень), "Укрсиббанк" (2,6 миллиарда гривень) и "ОТП Банк" (2,5 миллиарда гривень).

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.