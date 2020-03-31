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Миллиардные убытки: как Укрзализныця переживает карантин

Миллиардные убытки: как Укрзализныця переживает карантин
13:02 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Наблюдательный совет и топ-менеджмент Укрзализныци также отказались от премий.

"Укрзализныця" сокращает дополнительные выплаты всем работникам, и ожидает чистые убытки за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривень. Об этом заявил и.о. председателя правления госкомпании Желько Марчек.

По словам руководителя, пассажирские перевозки (традиционно убыточные) сейчас также означают недополучение доходов.

"Остановка регулярных пассажирских перевозок по железной дороге означает не только недополучения доходов, но и необходимость компенсировать пассажирам затраты по предварительно приобретенные билеты", - сообщает Марчек.

Также по расчетам УЗ, в марте компания недополучит 1,2 - 1,4 млрд грн, а чистый убыток за полгода может составить 6-10 миллиардов гривень.

"... Грузовой сегмент также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий. Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность.

Только за март 2020 года "Укрзализныця" недополучит 1,2 - 1,4 млрд грн. По нашим оценкам, по итогам первого полугодия 2020 года, чистый убыток компании составит от 6 до 10 млрд грн. Таких результатов мы не имели с 2015 года", - резюмирует Марчек.

Также в УЗ заявляют о сокращении дополнительных выплат всем работникам и топ-менеджменту, об уменьшении других расходов и расширении кредитных линий.

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"Для этого (сохранение рабочих мест - ред.) мы должны существенно сократить расходы на закупку материально-технических ресурсов, товаров и услуг, уменьшить капитальные инвестиции, работать над расширением кредитных линий, а также прибегнуть к временному сокращению дополнительных выплат для всех работников компании, чтобы уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда.

Наблюдательный совет, правление и директорат аппарата уже отказались по собственной инициативе от премий и всех дополнительных выплат", - пишет Марчек.

В УЗ ожидают, что финансовая ситуация улучшится во втором полугодии 2020 году - тогда компания не только вернет традиционные выплаты железнодорожникам, но и "будет пытаться" компенсировать все недополученные средства.

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Укрзализныця, Карантин, Наблюдательный совет, УЗ, Желько Марчек.
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