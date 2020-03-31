ВВП упадет на 4,8%: в Кабмине спрогнозировали падение экономики Украины

Новости Бизнеса:Поправки в госбюджет строились на макроэкономическом прогнозе, предполагающем снижение ВВП в 2020 году на 4,8%.

Макроэкономический прогноз, на котором строились поправки в государственный бюджет, предполагает падение экономики в 2020 году на 4,8% ВВП,

Об этом в эфире одного из каналов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это сбалансированный макроэкономический прогноз... Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавируса, прогноз был +3,7%, сейчас -4,8% ВВП", – сказал Шмыгаль.

Этот расчет согласован с международными партнерами, добавил премьер.

"Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим - это расчет", - сказал он.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз, ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни – с 27 гривень за доллар до 29,5 гривни за доллар и прогноз ВВП с роста на 3,7% до падения на 3,9%