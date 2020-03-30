Инфляция, ВВП и безработица: Кабмин обновил макроэкономический прогноз

Новости Бизнеса:Кабмин Украины на 2020г ухудшил прогноз инфляции до 8,7% и прогноз среднегодового курса до 29,5 грн/$1 .

Правительство Украины в рамках подготовки проекта правок в госбюджет-2020 ухудшило макропрогноз из-за эпидемии коронавируса, в частности, инфляции – с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни – с 27 грн/$1 до 29,5 грн/$1, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"При разработке изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", – написал глава правительства в ночь на понедельник в своем телеграмм-канале.

Номинальный ВВП — 4 трлн грн;

рост инфляции — 2,9% (с 5,6% до 8,7%);

курс гривны к доллару в среднем за год — 29,5 грн;

средняя зарплата за месяц — 11 тыс. грн;

уровень безработицы — 9,4% (на 1,3% больше, чем в 2019 году).

Он уточнил, что специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями.

Шмыгаль сообщил, что номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4,51 трлн грн.

По его словам, прогноз безработицы ухудшен с 8,1% до 9,4%, а среднемесячной зарплаты – с 12,5 тыс. грн до 11 тыс. грн, что с учетом инфляции соответствует уровню 2019 года.

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") утверждает, что в новом прогнозе правительство ожидает падения ВВП на 3,9%, тогда как нынешний бюджет построен на прогнозе его роста на 3,7%.

Она добавила, что дефицит бюджета увеличен с 2,1% ВВП до 6% ВВП, и такой его размер согласован с МВФ. Депутат уточнила, что во втором полугодии курс доллара ожидается на уровне 30,5 грн/$1, однако негативное сальдо торгового баланса улучшено до 9,29 млрд грн с 14,88 млрд грн.