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Свежие курсы валют на 30 марта: сколько стоит доллар и евро

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Свежие курсы валют на 30 марта: сколько стоит доллар и евро
08:28 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 марта, курс доллара на уровне 28,18 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 28,183 гривен за 1 доллар (+0,0449 грн). При этом курс доллара на 27 марта составляет 28,1381 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 30 марта:

    • USD —  28,183 грн за 1 доллар;

    • EUR — 30,9027 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,8301 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,5783 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 10,9181 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 4,3657 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL —1,5619 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 34,4974 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF —29,2158 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,9718 грн за 1 китайский юань.

 

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара вырос до максимума в этом году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 27 марта - 28,1381 гривен за доллар.

 

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 27 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 31,14 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 марта справочный курс на уровне 28,23 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 марта (28,11 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 27 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 32 копейки до 28,73 гривен за доллар, курс евро вырос на 85 копеек до 31,62 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 28,06 (27,85 - 26 марта), продажи - 28,73 (28,41 - 26 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,58 (29,91 - 26 марта), продажи - 31,62 (30,77 - 26 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,18 (3,13 - 26 марта), продажи 3,71 (3,67 - 26 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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