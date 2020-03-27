Свежие курсы Нацбанка: доллар уже перевалил за 28

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 27 марта: 100 USD – 2813,81 гривни; 100 EUR – 3086,33 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 марта установлен на таком уровне: 28,1381 гривен за 1 доллар (+0,1829 грн). При этом курс доллара на 26 марта составляет 27,9552 гривен за 1 доллар

Курсы валют на 27 марта:

USD — 28,1381 грн за 1 доллар;



EUR — 30,8633 грн за 1 евро;



PLN — 6,7588 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,6186 грн за 10 российских рублей;



BYN — 10,9134 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 4,3887 грн за 1 турецкую лиру;



MDL —1,5631 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,7981 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 29,0233 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,978 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара вырос до максимума в этом году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 24 марта - 28,1126 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 26 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс вырос на 8 копеек до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 45 копеек до 30,75 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 марта справочный курс на уровне 28,11 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 марта (27,96 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 26 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 28,41 гривен за доллар, курс евро вырос на 27 копеек до 30,77 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,85 (27,67 - 25 марта), продажи - 28,41 (28,31 - 25 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,91 (29,64 - 25 марта), продажи - 30,77 (30,50 - 25 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 25 марта), продажи 3,67 (3,67 - 25 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: