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Свежие курсы Нацбанка: доллар уже перевалил за 28

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Свежие курсы Нацбанка: доллар уже перевалил за 28
09:35 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 27 марта: 100 USD – 2813,81 гривни; 100 EUR – 3086,33 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 марта установлен на таком уровне: 28,1381 гривен за 1 доллар (+0,1829 грн). При этом курс доллара на 26 марта составляет 27,9552 гривен за 1 доллар

Курсы валют на 27 марта:

    • USD —  28,1381 грн за 1 доллар;

    • EUR — 30,8633 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,7588 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6186 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 10,9134 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 4,3887 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL —1,5631 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,7981  грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 29,0233 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,978 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара вырос до максимума в этом году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 24 марта - 28,1126 гривен за доллар.

 

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 26 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс вырос на 8 копеек до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 45 копеек до 30,75 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 марта справочный курс на уровне 28,11 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 марта (27,96 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 26 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 28,41 гривен за доллар, курс евро вырос на 27 копеек до 30,77 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,85 (27,67 - 25 марта), продажи - 28,41 (28,31 - 25 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,91 (29,64 - 25 марта), продажи - 30,77 (30,50 - 25 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 25 марта), продажи 3,67 (3,67 - 25 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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