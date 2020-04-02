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Четверг, 02.04.2020
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Противодействие COVID-19: Минцифры и Офис Президента запустили челлендж по поиску "лучших идей"

Противодействие COVID-19: Минцифры и Офис Президента запустили челлендж по поиску "лучших идей"
17:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ОП и Минцифры запустили специальный челлендж, для поиска самых лучших идей в борьбе против заболевания.

Министерство цифровой трансформации совместно с международными партнерами при поддержке Офиса Президента запустили онлайн-челлендж, чтобы собрать лучшие идеи граждан и представителей бизнеса, которые помогут облегчить жизнь людей и бизнеса во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, сообщается, что за первые сутки после старта Национального онлайн-конкурса IT-проектов #HackCorona in Ukraine, направленного на борьбу с распространением коронавируса, подано 138 заявок. 

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У Президента отметили, что разработчики, стартаперы, маркетологи, исследователи, общественные активисты и все желающие могут присоединиться к конкурсу, если их идея соответствует одному из четырех направлений: 

  • Противодействие коронавирусу: разработка и запуск электронных сервисов, направленных на противодействие распространению COVID-19.

  • Е-услуги для граждан: социальные, образовательные, административные и другие публичные электронные услуги, которые особенно важны во время карантина.

  • Социальное предпринимательство: инновационные идеи, направленные на развитие цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения граждан.

  • Взаимопомощь: сервисы для поддержки и обеспечения жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Лучшие идеи будут реализованы или получат финансирование на развитие. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн, сообщили у Президента. Также победителей ждет менторская поддержка при реализации проекта. Заявки принимаются до 6 апреля, 9 апреля члены жюри выберут лучших. 

Основными критериями отбора проектов будут инновационность решения, социальное влияние, перспективы развития и актуальность. Идеи должны демонстрировать настоящий социальный эффект для граждан или бизнеса, в соответствии с целями конкурса. Команда должна четко понимать целевую аудиторию и сферу влияния, демонстрировать конкретные возможности для развития проекта и его масштабирование на всю страну.

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Отправить идею можно по ссылке: hack-corona.gov.ua. 

Как сообщалось ранее, у Президента заявили о разработке концепции оценки социально-экономического состояния области и деятельности областных государственных администраций на основе максимально объективных количественных параметров.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус, ОПУ, Минцифры.
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