Противодействие COVID-19: Минцифры и Офис Президента запустили челлендж по поиску "лучших идей"

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ОП и Минцифры запустили специальный челлендж, для поиска самых лучших идей в борьбе против заболевания.

Министерство цифровой трансформации совместно с международными партнерами при поддержке Офиса Президента запустили онлайн-челлендж, чтобы собрать лучшие идеи граждан и представителей бизнеса, которые помогут облегчить жизнь людей и бизнеса во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, сообщается, что за первые сутки после старта Национального онлайн-конкурса IT-проектов #HackCorona in Ukraine, направленного на борьбу с распространением коронавируса, подано 138 заявок.

У Президента отметили, что разработчики, стартаперы, маркетологи, исследователи, общественные активисты и все желающие могут присоединиться к конкурсу, если их идея соответствует одному из четырех направлений:

Противодействие коронавирусу: разработка и запуск электронных сервисов, направленных на противодействие распространению COVID-19.

Е-услуги для граждан: социальные, образовательные, административные и другие публичные электронные услуги, которые особенно важны во время карантина.

Социальное предпринимательство: инновационные идеи, направленные на развитие цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения граждан.

Взаимопомощь: сервисы для поддержки и обеспечения жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Лучшие идеи будут реализованы или получат финансирование на развитие. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн, сообщили у Президента. Также победителей ждет менторская поддержка при реализации проекта. Заявки принимаются до 6 апреля, 9 апреля члены жюри выберут лучших.

Основными критериями отбора проектов будут инновационность решения, социальное влияние, перспективы развития и актуальность. Идеи должны демонстрировать настоящий социальный эффект для граждан или бизнеса, в соответствии с целями конкурса. Команда должна четко понимать целевую аудиторию и сферу влияния, демонстрировать конкретные возможности для развития проекта и его масштабирование на всю страну.

Отправить идею можно по ссылке: hack-corona.gov.ua.

Как сообщалось ранее, у Президента заявили о разработке концепции оценки социально-экономического состояния области и деятельности областных государственных администраций на основе максимально объективных количественных параметров.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.