Карантин до 15 мая и отмена ВНО: Минобразования опровергло фейки

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине "поползло" большое количество слухов и неправдивой информации касательно ВНО и прочего.

Распространяемая в родительских и учительских группах информация о продлении общенационального карантина до 15 мая и отмене внешнего независимого оценивания не соответствует действительности.

Об этом Министерство образования и науки сообщает в Facebook.

"Информация о якобы продлении общенационального карантина до 15 мая 2020 года и отмене ВНО - фейк. Сейчас она активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Фейсбук-страницу МОН. Однако эта информация не соответствует действительности", - заявляют в МОН.

В ведомстве объяснили, что, по решению правительства, карантин продлится до 24 апреля, и эта дата пока остается неизменной.

Если же будет принято решение о продлении карантина, Министерство образования и науки обещает сообщить об этом на официальных ресурсах, а также направить соответствующие письма местным управлениям образования.

В МОН напомнили, что в 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания, поэтому отмена ВНО недопустима.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.