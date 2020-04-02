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Четверг, 02.04.2020
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Карантин: Как украинцам работается из дома

Карантин: Как украинцам работается из дома
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распрос ранением коронавируса в Украине и введением карантина большинство граждан перешли на работу из дому.

Почти у 80% украинцев, которые являются наемными работниками, пока не возникало проблем с работой за период карантина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии "Оценка успешности власти и реакция общества на события, связанные с эпидемией коронавирус".

"Тем респондентам, кто имеет работу и является нанятым работником, был задан вопрос о том, возникли ли у них последующие сложности на работе (можно было выбрать все ответы, которые подходят): невыплата зарплаты – 3%; предложили уйти в неоплачиваемый отпуск – 12%; предложили уволиться по сокращению – 2%; предложили согласиться на снижение зарплаты – 6%; у 79% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало", - говорится в результатах исследования.

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С 27 по 30 марта 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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