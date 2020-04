Дмитрию Монатику - 34: певец продекламировал стихи о коронавирусе (Фото, Видео)

View this post on Instagram

Который день на карантине... Вирус упал на мир... злой... коронованный... Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет! Так что, до скорого! Ведь столько прекрасного всех нас ждёт впереди! Поставь новые цели и наяву их смотри! Совсем скоро наступит действовать время! Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле... Всем здоровья!