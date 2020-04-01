Дмитрию Монатику - 34: певец продекламировал стихи о коронавирусе (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:MONATIK отмечает день рождения - ему исполняется 34 года.

Украинский певец Дмитрий Монатик придерживается карантина и самоизоляции со своей семьей. Певец признается, что именно супруга Ирина является главным вдохновителем в их паре. Любовь Монатика и Ирины Демичевой прошла сквозь съемные квартиры, долги и трудности. Все эти годы они были вместе, не расставаясь, и только в 2015-м году связали союз узами брака. Пара воспитывает двоих детей: пятилетнего Даниила и двухлетнего Платона.

Сегодня, 1 апреля, MONATIK отмечает день рождения - ему исполняется 34 года. В своем микроблоге поделился видео, в котором он спускается вниз по лестнице и читает стихотворение, посвященное непростой ситуации во всем мире.

"Который день на карантине... Вирус упал на мир... злой... коронованный... Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет! Так что, до скорого! Ведь столько прекрасного всех нас ждёт впереди! Поставь новые цели и наяву их смотри! Совсем скоро наступит действовать время! Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле... Всем здоровья!" - говорит MONATIK в ролике.

Супруга Ирина, которая является директором артиста, трогательно поздравила его в соцсети. Она опубликовала черно-белое фото, сопроводив нежными словами.

"С днем рождения, моя любовь, моя Вселенная", - написала жена Монатика.

Фото www.instagram.com/irinamonatik

Поклонники поздравили артиста с днем рождения. "С твоим днём Дима", "С твоим днём", "С Днём Рождения! Будьте счастливы!", "С твоим днём, шикарні слова та красива дата. нехай ще багато цінних років у житті з ДН", "С Днём рождения!!!!!!!" - прокомментировали поклонники Монатика.

Напомним, на днях украинский певец поделился забавным видео, где зажигает вместе с маленькими сыновьями на карантине.