"Рим 1994": Потап поделился архивным снимком (Фото)

Новости шоу бизнеса:Рэпер Потап опубликовал в сети очаровательное архивное фото.

С начала вспышки коронавирусв Потап с женой Настей Каменских решили прислушаться к советам ВОЗ и оставаться дома. Супруги самоизолировались в элитном имении на Киевщине и охотно делятся лайфхаками, что делать во время карантина. В частности, Настя Каменских опубликовала списки любимых фильмов и книг, а также видео ежедневных тренировок.

А вот Потап, видимо, полистал фотоальбомы, поскольку в сети поделился с поклонниками архивным фото. Рэпер показал, как выглядел в 13 лет, чем растрогал подписчиков блога.

Рим 1994... Когда-нибудь закончится карантин, – написал Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Рим 1994 .... когда-нибудь закончится #карантин #птп Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Мар 2020 в 3:57 PDT

Интересно, что и в школьные годы рэпер отдавал предпочтение спортивному стилю и кепкам, которые впоследствии стали частью его сценического образа. Потап предстал на архивном фото в джинсах, футболке и куртке, а также стильном головном уборе, который скрыл прическу артиста.