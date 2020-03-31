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"Рим 1994": Потап поделился архивным снимком (Фото)

"Рим 1994": Потап поделился архивным снимком (Фото)
16:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Рэпер Потап опубликовал в сети очаровательное архивное фото.

С начала вспышки коронавирусв Потап с женой Настей Каменских решили прислушаться к советам ВОЗ и оставаться дома. Супруги самоизолировались в элитном имении на Киевщине и охотно делятся лайфхаками, что делать во время карантина. В частности, Настя Каменских опубликовала списки любимых фильмов и книг, а также видео ежедневных тренировок.

А вот Потап, видимо, полистал фотоальбомы, поскольку в сети поделился с поклонниками архивным фото. Рэпер показал, как выглядел в 13 лет, чем растрогал подписчиков блога.

Рим 1994... Когда-нибудь закончится карантин, – написал Потап.

 
 
 
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Рим 1994 .... когда-нибудь закончится #карантин #птп

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Интересно, что и в школьные годы рэпер отдавал предпочтение спортивному стилю и кепкам, которые впоследствии стали частью его сценического образа. Потап предстал на архивном фото в джинсах, футболке и куртке, а также стильном головном уборе, который скрыл прическу артиста.

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Все по теме:

Рэпер, Архив, Потап, Снимки, Певец.
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